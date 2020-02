ETEs estão com obras atrasadas em Caieiras

A notícia seria outra, se essa obra que teve início em meados de 2011 e deveria ter sido finalizada em 2013, não tivesse sido abandonada e estourado o prazo de entrega e operação.

Em 2016, o jornal Regional News fez uma matéria questionando a Sabesp do porquê do atraso. Na ocasião, em meio às explicações, a Companhia de Abastecimento informou que a ETE, às margens da rodovia, estava com 53% de obras executadas e que a previsão de conclusão era o primeiro semestre de 2017, prazo que não foi cumprido novamente. No caso da estação construída em Laranjeiras, ela estava com 30% de obras executadas e a previsão para finalização era dezembro de 2017.

De lá para cá, o que se viu foram cortes no asfalto de várias ruas e diferentes bairros de Caieiras, gerando contratempos a moradores e motoristas, mas a ETE mesmo com as obras paralisadas.

Devido a novos questionamentos feitos pela população sobre a obra que tem material exposto e se deteriorando, no caso da estação próximo ao antigo MAC, voltamos a questionar a Sabesp. A reportagem também buscou explicações da prefeitura, já que as obras acontecem em áreas cedidas pela municipalidade.

De acordo com Gersinho Romero, existiu o compromisso da Sabesp em tratar 100% do esgoto em até 2018 com essas duas estações que estão sendo construídas pelo Governo do Estado. “Em Laranjeiras, parece que a obra está perto de ser entregue. Mas no MAC, não. A Sabesp precisa se manifestar porque ela cobra pelo esgoto, mas joga nos rios do município”, declarou o prefeito.

A Sabesp informou que o plano de saneamento para Caieiras prevê a implantação de duas estações de tratamento de esgoto, a ETE Caieiras e a ETE Laranjeiras, além de um conjunto de coletores-tronco para coleta e transporte até as estações.

A ETE Laranjeiras está em fase final de construção, com previsão de entrar em operação ainda neste 1º semestre de 2020. A ETE Caieiras está com 80% das obras finalizadas. Em função de descumprimento por parte da empresa contratada, a Companhia rescindiu em 2019 o contrato e iniciou nova licitação para conclusão das obras.

O processo foi suspenso por decisão judicial. A Sabesp aguarda o julgamento de seu recurso pela Justiça, previsto para a próxima semana.

No caso da ETE próxima ao antigo MAC, nenhum prazo para entrar em operação foi passado pela Sabesp.