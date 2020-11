Etecs e Fatecs recebem inscrições para processos seletivos de 2021

O Centro Paula Souza divulgou o calendário e assim como ocorreu na última edição do Vestibulinho e do Vestibular, o ingresso se dará novamente pela análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia.

As datas para as inscrições dos dois processos seletivos são diferentes e ambos serão realizados somente pelos canais oficiais: vestibulinhoetec.com.br e vestibularfatec.com.br. Os interessados devem ler atentamente os Manuais do Candidato que estarão disponíveis nos sites, antes de fazer a inscrição.

No caso da Etec, teve início na terça-feira, 24 de novembro, e segue até 14 de dezembro. As inscrições ocorrem até as 15 horas do último dia no site do Vestibulinho.

Já para Fatec, a matrícula pode ser feita de 25 de novembro a 15 de dezembro. As inscrições ocorrem até as 15 horas do último dia no site do Vestibular.