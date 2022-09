Etecs de Franco da Rocha, Caieiras e Francisco Morato se destacam no IDEB

As unidades da região que entraram na lista foram as Etecs de Dr. Emilio Hernandez Aguilar, de Franco da Rocha; de Caieiras e de Francisco Morato.

A unidade franco-rochense pontuou com 6,5, alcançando o posto de 9º melhor escola pública do estado de São Paulo, além de ser considerada a 30º melhor escola pública do Brasil. A instituição caieirense atingiu 6,1, mesma pontuação da escola moratense, deixando as duas em 40º e 41º no ranking.

A nota média das ETECs foi de 5,9, índice superior a média do ensino médio no Brasil, que fica com 4,2. Também é maior que o indicador obtido pelas escolas estaduais do País (3,9), pelas escolas públicas brasileiras (3,9) e pelas escolas privadas nacionais (5,6).

O resultado foi muito comemorado sendo motivo de grande orgulho para os alunos, professores, funcionários, gestão e para todos que fazem parte das Etecs na região.

O Ideb foi criado em 2007 para monitorar o desempenho da educação no Brasil e é calculado a cada dois anos. O indicador reúne o fluxo escolar (aprovação, retenção e evasão) e as médias de desempenho nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) que, no caso do Ensino Médio, avaliam Língua Portuguesa e Matemática.

Siga o Rnews nas redes sociais