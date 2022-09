Etec Franco da Rocha é destaque no IDEB

A unidade franco-rochense pontuou com 6,5, alcançando o posto de 9º melhor escola pública do estado de São Paulo, além de ser considerada a 30º melhor escola pública do Brasil.

A nota média das ETECs foi de 5,9, índice superior a média do ensino médio no Brasil, que fica com 4,2. Também é maior que o indicador obtido pelas escolas estaduais do País (3,9), pelas escolas públicas brasileiras (3,9) e pelas escolas privadas nacionais (5,6).

O resultado foi muito comemorado sendo motivo de grande orgulho para os alunos, professores, funcionários, gestão e para todos os franco-rochenses.

Nos últimos quatro anos a ETEC aumentou o número de vagas de ingresso ao ensino médio de 120 para 200 vagas por ano, dando mais oportunidade aos jovens, mas sem perder a qualidade no ensino.

Siga o Rnews nas redes sociais