Estudantes já podem consultar a Nota do Enem 2017

O resultado é individual e para ser visto o candidato deve acessar a ‘Página do Participante’ no endereço eletrônico https://enem.inep.gov.br/participante/ e incluir CPF e a senha cadastrada.

De acordo com o Ministério da Educação, o resultado dos treineiros só será divulgado em 19 de março. Na mesma data, será disponibilizado também os chamados “espelhos da redação”, que são a cópia digitalizada dos textos e as justificativas para as notas.

Vaga em universidade

Com a nota do Enem 2017, os estudantes podem concorrer a uma vaga em uma universidade pública que tenha aderido ao Sisu, Sistema de Seleção Unificada, 2018. As vagas já podem ser consultadas. Serão 130 instituições no Brasil, sendo 30 estaduais e cem federais, que ofertarão 239.601 vagas na graduação.