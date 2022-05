Estudante picada durante atividade escolar em Caieiras recebe alta

Maria Clara Oliveira Nogueira ficou internada por 49 dias. Em entrevistas e desabafos, a mãe da vítima disse que a filha correu o risco de ter que amputar a perna. No caso da adolescente, ela contraiu leishmaniose cutânea, que causa lesões na pele.

Após a picada, Maria passou a reclamar de dores na perna. Segundo a Prefeitura de Caieiras, que acompanhou o caso, no dia 19 de fevereiro, a mãe dela, Fabiana Oliveira Borin, procurou a escola para ter mais informações, mas não teve retorno.

No dia 21 de fevereiro, ela foi até um pronto-socorro de Laranjeiras com a filha após o surgimento de um ferimento na perna no local da picada onde foi feito um curativo e drenagem do ferimento.

Como o ferimento continuava exposto e aparentemente com pus, no dia 8 de março a garota retornou novamente ao hospital. Maria foi internada por volta do dia 10 de março, ela contraiu uma bactéria por conta da picada.

A adolescente teve que passar por duas cirurgias para a retirada de necroses da perna, que poderiam gerar infecção generalizada, e teve alta no dia 30 de abril. A notícia foi compartilha com alívio e alegria pela mãe dela nas redes sociais.