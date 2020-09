Estragão, o tempero da vida

Os preparados desta erva, utilizados na medicina popular, auxiliam no bom funcionamento do aparelho digestivo, tendo função vermífuga, ajudam a prevenir doenças do coração e podem ser utilizados para induzir a menstruação. Possuem ação diurética e depurativa do sangue. É indicada para a retenção hídrica e gripe.

Serve ainda de alívio para dor de dente e artrose. O consumo regular de estragão facilita o processo digestivo e evita processos inflamatórios.

Pede-se para seguir a orientação de um especialista antes de fazer uso desta erva para fins medicinais.