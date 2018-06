Estrada de terra ainda gera problemas em Franco da Rocha

Via não recebeu obras e moradores cobram melhorias para evitar transtornos promovidos pela atual situação (Regional News)

Em maio de 2017, a reportagem do jornal Regional News esteve na Estrada dos Eucaliptos, no Recanta da Lapa, em Franco da Rocha, para relatar o problema enfrentado pelos moradores em razão da via não ser pavimentada. Um ano se passou e sem qualquer serviço realizado pela prefeitura, a situação piorou mais.