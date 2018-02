Estrada continua sem receber melhorias em Franco da Rocha

Alvo de matérias do jornal Regional News, a via continua recebendo críticas já que desde 2016 existiu a promessa de conclusão do asfalto que por várias vezes apresentou e continua apresentando problemas. “A gente sofre com essa estrada há anos. Mas em 2016 quando achamos que tudo seria resolvido, os problemas só aumentaram. Além de atrasarem a entrega da obra, meses depois o asfalto começou a se soltar”, declarou Antônio Claudio Vieira.

Em julho do ano passado, a prefeitura em resposta ao jornal alegou problemas no repasse da verba do Governo Federal e que aguardava a regularização dos pagamentos para retomar a obra. Mais de oito meses se passaram e o cenário atual é de amontoados de pedras espalhados pela estrada que continua esburacada e quase intransitável.

Pelo local, além de carros de moradores, passam ônibus das linhas que atendem o bairro. “Continua complicado. Todos que passam por aqui sofrem. Agora vieram, despejaram pedras que se espalham e é mais material perdido e fica tudo por isso mesmo. Difícil”, falou Sergio Anastácio.

Em busca de novos esclarecimentos a prefeitura voltou a ser procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.