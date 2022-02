Estoque de bancos de sangue de São Paulo está crítico

Por conta do aumento dos casos de síndromes respiratórias, a doação de sangue registrou queda, impactando o nível das reservas. Os hemocentros de todo o Estado fazem um apelo para que a população faça doações.

Durante a pandemia, os bancos de sangue adotaram todos os critérios estabelecidos para segurança dos doadores como reforço na desinfecção dos ambientes, desinfecção das cadeiras a cada troca de doador, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para os colaboradores, álcool em gel e o uso de máscara, que é obrigatório.

– Candidatos à doação de sangue que tiverem o diagnóstico ou suspeita de Covid-19 serão considerados inaptos por um período de 10 dias após a completa recuperação.

– Candidatos à doação de sangue que apresentaram um teste diagnóstico para SARS-CoV-2 positivo, mas permanecem assintomáticas, deverão ser consideradas inaptas por um período de 10 dias da data da coleta do exame.

Critérios para doar sangue

• Ter entre 16 e 69 anos (se for menor de idade, só com autorização dos pais e responsáveis);

• Estar com a saúde em dia;

• Pesar, no mínimo, 50 kg;

• Apresentar um documento de identidade oficial, com foto (RG, CNH);

• Não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação;

• Não deve estar em jejum.

A população pode consultar todos os endereços para a doação no site www.saude.sp.gov.br.