Estoque da Fundação Pró-Sangue está 70% abaixo do necessário

A Fundação Pró-Sangue, responsável pelo abastecimento de cerca de cem unidades de saúde da rede pública na Grande São Paulo, necessita urgentemente de doadores de quase todos os tipos sanguíneos. A convocação se deve ao fato do estoque estar 70% abaixo do necessário. Com exceção dos tipos AB+ e AB-, todos os outros estão com estoque em estado crítico, ou seja, em condições de abastecer os hospitais por apenas dois dias e a emergência por apenas um. Um dos motivos para a queda as reservas de sangue está ligada às baixas temperaturas e ao período de férias escolares.