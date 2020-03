As contas vão chegando, os preços vão mostrando a cara com menos pudor, e o ano vai finalmente começando. Não por nada, mas março já chegou, “fechando o verão, com promessa de vida” em nova fase, em que o povo tece suas esperanças, e reclama do governo. Exige mudanças e ao mesmo tempo reclama quando elas ocorrem. Refutam o assistencialismos, mas estranhamente reclamam quando se pretendem mudanças significativas.

A história é uma ciência que volta os olhos ao passado, para que possamos construir um futuro mais efetivo, e não para mero academicismo. Abre os olhos, gigante. Segue em sua caminhada com seriedade. Olha em seu espelho para que possa construir uma janela majestosa em teu amanhã. É passada a hora! Chega de futilidades. Enfrenta teu fardo com cabeça erguida e tenha certeza que sorrirá em sua vitória. Ninguém disse que seria fácil. É possível. Basta coerência. Bom senso. Razoabilidade. Responsabilidade. Feliz ano novo Brasil. Graças a Deus estamos em março.