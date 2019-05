Estações da CPTM aderem a Campanha do Agasalho 2019

Com as baixas temperaturas que acometem São Paulo, o Fussesp, Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, promove a campanha que tem como objetivo ajudar milhares de famílias carentes a enfrentar o inverno e os dias frios com mais segurança e calor. Neste ano, as Meninas Superpoderosas e o Ben10 ajudarão neste combate. As doações são encaminhadas para entidades assistenciais, hospitais, albergues da Capital e de todos os municípios de São Paulo.

No ano passado, a CPTM arrecadou quase 97 mil peças. Em 2017, foram cerca de 70 mil itens recebidos. Entre os meses de maio e julho, milhares de passageiros participam da ação depositando suas doações em uma das caixas coletoras distribuídas pelas estações.

“NOSSO SUPERPODER CONTRA O FRIO É UM AGASALHO NOVO”

A campanha este ano é desenvolvida pelo Canal Cartoon Network. As Meninas Superpoderosas e o Poderoso Ben10 convida os usuários a traçarem uma luta contra o frio e fazer assim uma pessoa feliz doando cobertores e agasalhos que estejam em boas condições de uso.

Para mais informações, acesse: http://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br

Campanha do Agasalho 2019

Período: 28/05 a 15/07

Pontos de doação: 94 estações, distribuídas nas sete linhas