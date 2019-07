“Estacione Legal” é o novo sistema de “Zona Azul” digital em Caieiras

Para utilizá-lo, o interessado terá de baixar o app na loja do smartphone, fazer o cadastro com os dados do veículo e adquirir os créditos diretamente pelo celular, sem a necessidade de sair do carro. Com isso, não será mais necessário colocar o comprovante da zona azul no para-brisas do veículo.

De acordo com a prefeitura, os créditos do aplicativo PicPay, utilizado atualmente para o estacionamento rotativo, ainda poderão ser utilizados para esse fim por um período de 90 dias.

Em breve serão instalados parquímetros com cartão pré-pago e também pagamento em moedas.

Bolsão de estacionamento

O prefeito Gersinho Romero já deu início ao bolsão de estacionamento, que fará parte do sistema rotativo, com horários e tarifas diferenciadas.

Ele ficará ao lado da Estação Ferroviária e da Defesa Civil, beneficiando os munícipes que precisam deixar seu veículo na região central para ir trabalhar em outros municípios.