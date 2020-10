Estacionamento sob viaduto de Caieiras está liberado

A prefeitura que deu início a implantação de um ‘bolsão de estacionamento’ sob o viaduto teve de parar as obras por conta da pandemia. Porém, autoriza que as pessoas estacionam seus carros no local, facilitando a vida dos caieirenses.

Há duas semanas, o prefeito Gersinho Romero, em entrevista ao jornal Regional News, falou sobre essa questão. “A pandemia acabou atrasando algumas obras na cidade. Existe a programação, mas limitada na questão financeira. Enquanto não damos sequência na implantação do ‘Bolsão’, autorizamos o pessoal a estacionar sob o viaduto”, disse.

Segundo o gestor público, O entorno da estação não oferece muita opção e, por isso, tomou essa decisão.

“Resolvemos liberar. Mas existe o projeto para a construção do bolsão de estacionamento que permitirá um local mais adequado para o cidadão deixar seu carro”, finalizou.