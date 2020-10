Estação Vila Clarice da CPTM está de cara nova

O painel aborda elementos característicos e importantes da história do Grafite, sendo São Paulo uma das cidades mais importantes do mundo na disseminação desta cultura. A obra também retrata a importância do transporte sobre trilhos para a região e retrata a paisagem local com a representação do Pico do Jaraguá.

O idealizador da obra Robinson se desafia nas artes plásticas: é grafiteiro, educador social, articulador e gestor cultural. É integrante do coletivo Salve Kebrada, que busca o resgate histórico e cultural do bairro do Jaraguá.

Fonte: CPTM