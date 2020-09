Estação que trata esgoto de Caieiras será inaugurada pela Sabesp

A obra faz parte da quarta etapa do Projeto Tietê e contribui diretamente com o trabalho pela despoluição do principal curso d’água do território paulista.

A ETE Laranjeiras é um avanço do saneamento básico na Região Metropolitana de São Paulo: Caieiras vai sair do zero para 30% de esgoto tratado. A estação tem capacidade para tratar por segundo 80 litros de esgoto da cidade e proporciona, além de mais qualidade de vida para a população, benefícios ao meio ambiente.

Com o início da operação da ETE e dos novos equipamentos de esgotamento sanitário, a melhoria das condições ambientais logo será notada nos córregos locais que ficarão livres do esgoto na região, onde vivem cerca de 30 mil pessoas em bairros como Vila Rosina, Parque Industrial Araucária, Jardim das Laranjeiras, Vila Ajoá, Laranjeiras, Jardim Adelfiori, Jardim Serra Grande, Jardim Ninho Verde. O benefício gerado pela nova ETE, no entanto, estende-se até o Tietê, onde deságua o rio Juqueri, depois de receber esses cursos d’água, agora sem a poluição do esgoto dos bairros citados.

Além da ETE Laranjeiras, os trabalhos da Sabesp em Caieiras incluíram a implantação de grandes tubulações como interceptor, coletores-tronco e emissários, num total de 7,7 km de extensão, e quatro estações elevatórias para bombear o esgoto coletado em direção ao tratamento.