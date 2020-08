Estação Jaraguá terá testes para detectar sífilis e vacinação contra o sarampo

A ação acontece na semana de conscientização da sífilis, e tem como objetivo o diagnóstico precoce para que o tratamento seja mais eficaz. Segundo o Ministério da Saúde, são diagnosticados 18 casos de sífilis por hora no Brasil. Em 2019 o número cresceu 28.3% em relação à 2018. A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem proteção e na gravidez, quando a mãe infectada pode passar a doença para o bebê durante o nascimento ou na amamentação. O tratamento é realizado por meio de antibióticos.

Já entre os sintomas do sarampo, estão febre e manchas avermelhadas pelo corpo. O vírus é transmitido pelo contato direto com pessoas infectadas, seja por espirros ou pela fala. O evento será destinado para todas as pessoas que desejam se imunizar contra o sarampo.

A CPTM orienta às pessoas que forem tomar a vacina, a respeitarem os locais de demarcação, para evitar aglomerações, em combate à Covid-19.

Ações de Saúde e Bem-estar

A ação é uma iniciativa da SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) e conta com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção da saúde e bem-estar dos passageiros.