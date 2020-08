Estação Jaraguá oferece vacinas contra H1N1, sarampo, caxumba e rubéola

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e a Unidade Básica de Saúde do Jardim Panamericano realizam entre nos dias 12 e 13 de agosto uma ação de distribuição de vacinas SRC (tríplice: conta sarampo, caxumba e rubéola) e contra H1N1 (influenza). Todos os públicos poderão receber as doses das 9h às 12h na quarta-feira e das 14h às 16h na quinta-feira. É importante apresentar documento oficial com foto e é válido levar a carteira de vacinação, caso tenha.