Estação Franco da Rocha recebe Mostra fotográfica sobre o Juquery

Em cartaz até 20 de dezembro, a exposição reúne 10 fotos antigas e atuais, com o objetivo de contar a história do Complexo Hospitalar do Juquery, fundado em 1898, e da cidade de Franco da Rocha.

A região foi escolhida para abrigar o hospital psiquiátrico por ser distante da capital e acessível por meio do trem, na antiga Estação Juquery, da São Paulo Railway.

Iniciativa da Prefeitura de Franco da Rocha, a exposição conta com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção da saúde e bem-estar dos usuários, incentivo à leitura, mostras artísticas, exposições, shows, apresentações e manifestações culturais de artistas e instituições parceiras.

Serviço

Exposição “O Juquery e(m) você”

Período: de 25/11 a 20/12

Local: Estação Franco da Rocha

Com informações da CPTM