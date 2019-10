Estação Francisco Morato realiza agendamento de cadastramento biométrico

Para quem vota na 367ª Zona Eleitoral do município, o uso da biometria será obrigatório na próxima eleição. A campanha para realizar o cadastro termina no dia 19 de dezembro e quem não fizer o procedimento terá o título de eleitor cancelado.

O posto de agendamento ainda retornará à Estação Francisco Morato no dia 18 de outubro e nos meses de novembro e dezembro. A ação recebe apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção de saúde e bem-estar dos passageiros, incentivo à leitura, mostras artísticas, exposições, apresentações e manifestações culturais de artistas e instituições parceiras.

Biometria

A tecnologia da biometria, que identifica o eleitor no momento da votação, fornece mais segurança no processo. Para realizar o procedimento, é necessário agendamento prévio. O público pode realizar o cadastramento no cartório correspondente ao seu endereço residencial ou em qualquer unidade do Poupatempo que tenha serviços eleitorais. O eleitor deverá levar um comprovante de endereço recente, que esteja em seu nome, e um documento de identificação original.

Serviço

Posto de agendamento para cadastramento biométrico

Local: Estação Francisco Morato (Linha 7-Rubi)

Data: sexta-feira, 4/10

Horário: das 8h às 16h