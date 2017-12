Estação Francisco Morato é palco de Concerto de Natal

A Estação Francisco Morato, na Linha 7-Rubi, entrará no clima do Natal nesta terça-feira, 19/12, com um concerto especial natalino. O grupo de orquestra da Associação Cultural Pró-Morato, composto por 60 músicos, fará apresentações a partir das 20h. O maestro Adriano, idealizador do projeto, junto a mais 4 instrutores, organizam o projeto e oferecem o curso de orquestra gratuitamente na Instituição.