Estação de Bombeiros de Caieiras já atua na cidade

A instalação desta estação já apresenta resultado positivo por estar em um local estratégico às margens da Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, com histórico de acidentes automobilísticos.

Na terça-feira, 12, a atuação dos bombeiros impediu que um veículo que trafegava pela estrada fosse consumido pelas chamas. A ocorrência foi registrada no acesso ao Jardim Monte Alegre. O Corpo de Bombeiros chegou rápido e evitou um prejuízo maior ao proprietário do automóvel.

Estação Caieiras

A vinda da Estação do Corpo de Bombeiros de Caieiras contou com uma parceria da prefeitura. Ela está localizada em um ponto estratégico da cidade, no prédio onde funcionava a antiga UBS do Jardim Vera Tereza.

O posto conta com um efetivo de 15 bombeiros e uma viatura de combate a incêndios.

Uma homenagem também foi feita ao morador de Caieiras Luiz Carlos Polkorny, o “Caio”. A sala de telegrafia da unidade leva o nome dele que foi o pioneiro da criação da Defesa Civil de Caieiras, que hoje é um órgão muito respeitado pela população.

Caio morreu vítima da Covid-19 em 2020.