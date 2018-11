Estação da Luz terá distribuição de 4 mil livros nesta quinta-feira, 29

Além de promover a leitura, o Livro Livre também incentiva a prática do bookcrossing, movimento que inspirou o projeto e que ocorre em várias partes do mundo com um convite muito bacana: deixar livros em locais públicos, como as estações ou bancos de trens, para que outros leitores os encontrem e, após a leitura, façam-os circular, ampliando o acesso ao conhecimento.

O BookCrossing baseia-se na prática de três pilares: “Ler, Registar e Libertar”. A iniciativa foi concebida nos Estados Unidos em 2001, pelo programador Ron Hornbaker, que lançou o site www.bookcrossing.com. Desde então, o movimento tem crescido exponencialmente, tornando-se global com mais de 130 países engajados na ação.

Para esta edição do Livro Livre, o Senac Santo Amaro doou 15 caixas de exemplares, com 455 livros, e a Fundação Logosófica, outros 220 títulos. Empregados também fizeram doações ao longos do últimos meses. Além disso, a equipe do projeto “Adote um livro e transforme-se” contribuiu com cem livros e levará o autor Símon Bernardi para autografar 30 exemplares escritos por ele. O italiano Bernardi atua no Arsenal da Esperança, uma casa de acolhida localizada na Mooca, que atende 1.200 homens, oferecendo hospedagem, alimentação e cursos profissionalizantes. A história da instituição serviu de inspiração para ele escrever a obra.

Para quem quiser contribuir com a iniciativa, as doações podem ser feitas durante todo o ano nas estações da CPTM. Desde 2006, o projeto Livro Livre da CPTM já distribuiu mais de 200 mil exemplares.

SERVIÇO

Projeto Livro Livre

Data: 29/11, quinta-feira

Horário: das 10h às 16h

Local: Estação da Luz