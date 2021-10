Essencis recebe pela segunda vez o Fórum de RH

O Fórum de RH é composto por empresas da região de Caieiras com a finalidade de integrar ações e trabalhar os pontos a serem desenvolvidos para melhoria dos processos corporativos, como: aumento de vagas, desenvolvimento de candidatos, T&D, inovação e tecnologia.

O poder público busca ajudar as empresas em suas reais necessidades, a fim de um crescimento econômico para o município e região.

Esta iniciativa teve a sua 2ª edição na empresa Essencis iniciando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e concluindo com o Programa Portas Abertas, onde foi possível, apresentar o aterro sanitário e todas as tecnologias de valorização de resíduos.

“Foi um grande prazer poder passar esta manhã com vocês, discutindo ideias e ações e conhecendo uma empresa que busca eficiência, inovação, tecnologia, trabalhar de forma sustentável e agregar pessoas e parcerias com empresas da região, a Essencis. Além disso, vimos um lindo brilho nos olhos das pessoas que a integram, visível na Jaqueline e na Natália, que esbanjaram carisma e competência. Foi FANTÁSTICO!! Vocês estão se preparando e se adequando às novas tecnologias e processos. É uma gestão de sucesso. Parabéns!” Afirmou Adilson Haron Bondança

Secretário do Desenvolvimento Econômico de Caieiras.