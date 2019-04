Essencis realiza ação no Reservatório Paiva Castro

O evento teve como principal objetivo a retirada de resíduos sólidos descartados no manancial de forma irregular, além de garantir a melhoria da qualidade das águas e sensibilizar a população sobre a importância dos serviços ecossistêmicos prestados pelo Parque Estadual do Juquery para São Paulo e região metropolitana. Foram retirados um total de 2.300 quilos de resíduos, em sua maioria plásticos e restos de manifestações religiosas.

Além da UVS Essencis Caieiras, participaram da ação as Prefeituras de Franco da Rocha, Caieiras, Mairiporã, e outras instituições, tais como: Escola Superior de Bombeiros, 26° Batalhão da Polícia Militar, Equipes de Canoagem, empresários dos segmentos de turismo e gastronômico que atuam no território, além dos Arautos do Evangelho.