Essencis doa alimentos e máscaras para prefeitura de Caieiras

Com os malefícios causados pela pandemia da COVID-19, a Essencis, preocupada com a situação, e vendo os esforços da Prefeitura de Caieiras em combate ao vírus, com o apoio do BNDES, cumpriu seu papel social e colaborou para ajudar aqueles que mais precisam nesse momento.

Com as doações, será possível auxiliar as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e que se cadastraram na Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio dos telefones (11) 4445-9180 ou (11) 4445-9181.

Durante esse período difícil, a Prefeitura, junto a empresas do município não vem medindo esforços para ajudar os munícipes caieirenses que estão passando por dificuldades financeiras.