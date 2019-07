Essa conta não é do povo

É impressionante os bilhões de reais perdidos, indo pelos ralos com o abandono de empreendimentos espalhados pelos quatro cantos do País. Mais chocante ainda é saber que a muitas dessas obras foram paralisadas em razão do desvio das verbas públicas destinadas a cada um dos monumentos estagnados.

Com tanta incompetência imperando por parte dos governantes, o resultado não poderia ser outro a não ser o habitual que é afetar a população.

Em uma obra da Petrobras no Rio, por exemplo, uma das empresas mais saqueadas na era petista, como comprova a operação Lava Jato, o que chama atenção é o desperdício de dinheiro e o reflexo trágico que causou ao cidadão que acreditou que teria um emprego digno, mas se viu isolado e sem amparo depois dos serviços terem sido interrompidos inesperadamente.

Para piorar, uma estrada aberta para passagem de caminhões e logística dessa obra, hoje está fechada e dominada pelo tráfico.

Na Bahia, o maior guindaste da América Latina montado para manusear máquinas e equipamentos na exploração de petróleo do pré-sal, hoje serve apenas para fazer sombra. Para variar, a obra ainda trouxe dificuldade a quem vivia da pesca de marisco deixando muitos desempregados quando foi paralisada.

São os flagrantes de dinheiro público sendo jogado fora como o que vemos com frequência no abandono de construção de hospitais e escolas em regiões periféricas, enquanto pessoas morrem à espera por atendimento em hospitais abarrotados e crianças sem estudar por falta de vagas.

O mais engraçado, para não dizer trágico em toda essa história, é que sempre sobra para o cidadão, financiador disso tudo. O mesmo que espera ter o mínimo de volta com o pagamento de impostos, mas morre sem ver a contrapartida.

O trabalhador que tanto sofre para se manter, acaba vendo políticos tirando o que conquistou com tanto sacrifício na mão grande ou a inoperância da injusta justiça que não prospera.

Como somos ‘reféns’ desses políticos, resta apoiar aqueles que estão tentando fazer algo de relevante para o Brasil, ainda que haja quem esteja dando um jeito de tirar o foco do que é certo para idolatrar bandidos comprovadamente culpados que levam a estrela da vergonha no peito negligenciando aqueles que os colocaram no poder.