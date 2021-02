Espionagem dos poderosos de Caieiras é revelada no poder judiciário

O jornal Regional News publicou matéria sobre o caso também no dia 29 do mesmo mês. O processo se encontra em fase de escolha de Desembargador para apreciar o caso.

Em igual perspectiva de averiguação de infração disciplinar, o advogado Arão Peres ingressou, em 1º de fevereiro de 2021, com Reclamação Disciplinar contra o Dr. Peter perante o Conselho Nacional de Justiça, que, cujo despacho culminou na abertura de Processo Administrativo nº 2021/00014931. Em reação a esses procedimentos, os envolvidos formaram um grupo para fazer uma “auditoria” em todos os contratos da administração anterior com o fim de levantar eventuais irregularidades cometidas pelos ex-gestores.

Em paralelo, de um lado, o juiz resolveu dar andamento em um processo (0001822-70.2018.8.26.0106​​​​​​​) “parado”, que culminou no bloqueio da conta do Dr. Arão Peres, sem que ele devesse nada. Ele apresentou defesa em 1º de fevereiro, mas até o presente não foi liberado o dinheiro bloqueado.

Em outra reação, foi proposta pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 4 de fevereiro, uma ação (processo nº 1000295-61.2021.8.26.0106) contra o ex-procurador e o ex-prefeito, porque teriam depositado os recursos recebidos do programa FEHIDRO na conta geral da prefeitura, ao invés de abrir uma conta especial para a execução do contrato.

O juiz Peter, por essa alegação, concedeu liminar para bloquear os bens dos dois, embora a execução do convênio tenha recaído para a atual administração e o serviço contratado de modernização das instalações hidráulicas das escolas tenha sido executado pela SABESP. Curiosamente, antes mesmo de efetivar o bloqueio, circulou nas redes sociais trechos da decisão de forma desvirtuada e ofensiva, a que se considerou fosse uma fake news.

Em sua defesa, Dr. Hermano Leitão alegou que, na época da celebração do contrato em janeiro de 2018, sequer era funcionário da prefeitura de Caieiras, o que aconteceu somente em julho de 2018, bem como apontou o responsável, no caso, o Dr. Samuel Barbieri. Por seu turno, o ex-prefeito Gersinho, na defesa em 19/02/2021, acrescentou que o processo deveria ser anulado, porque a tal “auditoria” não passa de um dossiê clandestino, porque conta com a participação de pessoas estranhas a administração com acesso aos processos internos da prefeitura, a indicar a participação do perito Eduardo de Oliveira Tagliaferro. A lei, pois, considera nula a prova obtida por vazamento de dados.

Desde o início de fevereiro, o ex-procurador e o ex-prefeito recebem mensagens de aplicativos com informação sobre o dossiê, processo e intervenção de terceiros nesses procedimentos. De forma estranha, desde o dia (19/02/2021) do protocolo da defesa do Gersinho, 19/02/2021, houve uma agitada troca de mensagens entre esses personagens.

Em 20 de fevereiro, o Sr. Eduardo Tagliaferro informou ao ex-prefeito que não seria a pessoa que elabora o tal dossiê, pois esteve por três ocasiões na prefeitura para auxiliar o prefeito Lagoinha a utilizar equipamentos eletrônicos por meio de criptografia e outros mecanismos de segurança cibernética.

No dia 21 de fevereiro em contato por telefone com o Dr. Hermano, esclareceu que talvez o fato dele ter se encontrado com o Juiz, o Secretário e o delegado titular da Delegacia de Polícia de Caieiras no dia 18/02/2021, tenha provocado a imaginação dos informantes sobre a participação dele na auditoria ou nos dados do dossiê. Revelou que já fez um profundo levantamento de dados sobre a vida pessoal e econômica do ex-prefeito e que a pessoa que encabeça tal auditoria é desqualificada e não sabe dar o devido tratamento às informações que manipula.

O profissional informou também que é perito com quatro pós graduação, especialista em análise, revisão e elaboração de contratos relacionados a colaboradores, parceiros, fornecedores, prestação de serviços dentre outros, a fim de verificar o nível de Segurança da Informação dos negócios firmados; em perícias técnicas e elaboração do respectivo parecer; em elaboração e revisão de Termos de Confidencialidade, para aprimorar o nível de Segurança da Informação e Segurança Jurídica das contratações; em elaboração e revisão de Termos de Uso e Políticas de Privacidade de Sites, portais e aplicativos, com a finalidade de gerar conformidade legal à instituição e maior proteção jurídica; e Consultoria sobre Engenharia Social visando eliminar riscos de vazamento de dados empresariais (cadastros, usuários, informações) através de testes de data mining. O Sr. Eduardo Tagliaferro, por coincidência, foi nomeado duas vezes pelo juiz Dr. Peter perito em processos na Vara Cível de Caieiras. Por fim, esse perito não é parte no processo em que foi citado. Talvez venha a ser testemunha ou fazer parte de outro processo.

Todas as informações e processos podem ser consultados no site do TJSP.