Espetáculo teatral homenageia Clodovil Hernandez

Foto: Cláudia Martini

No palco Eduardo Martini dá vida ao polêmico artista

Em cartaz no Teatro União Cultural, bairro do Paraíso em São Paulo, a montagem “Clô, pra Sempre”, aborda momentos da vida de Clodovil Hernandez (1937-2009).

Falecido há quinze anos e um dos mais polêmicos nomes da arte brasileira Hernandez foi estilista, ator, apresentador de televisão, radialista e político. Nascido na pequena cidade de Elisiário, interior de São Paulo, Clô como era chamado sempre se caracterizou por não ter “papas na língua”.

Sua vida foi marcada por embates verbais e discussões acaloradas como as protagonizadas no plenário da Câmara na época em que exerceu o mandato de Deputado Federal. Em 2008 apresentou proposta para redução do número de parlamentares de 513 para 250. Infelizmente a proposta não passou.

Monólogo protagonizado pelo talentoso Eduardo Martini “Clo, pra Sempre” tem o texto assinado por Raphael Gama e direção de Viviane Alfano.

Martini, em elogiosa interpretação, mostra “pensamentos e momentos da vida de Clô, de onde vieram as inspirações para as criações e dos mais de 40 anos de vida pública, mesclando moda, televisão, amigos, família, seu único amor e seu primeiro mandato como Deputado Federal”

Detalhes sórdidos da infância e da adolescência de Clodovil também são abordados, explicando porque sempre foi uma criança quieta , sem amigos.

Eduardo Martini, que conviveu com o controverso artista, diz que há anos tinha o desejo de homenageá-lo no teatro.

“O Clodovil era tão amado quanto odiado pelas pessoas, não tinha meio termo. E nós não fugimos de nada disso. A ideia é mostrar essa persona tão rica e contraditória sem jamais defender ou julgar. Ele não gostaria disso”, declara Martini.

Com relação aos parceiros Viviane Alfano e Raphael Gama o ator é só elogios.

“É bastante especial voltar ao palco sendo dirigido pela Viviane com texto do Raphael. Eles me dão muita segurança e cuidam dos meus projetos de maneira sublime. É muito bom me sentir assim, seguro em cena, com uma parceria como essa. O Clodovil, tenho certeza, já é um marco muito grande na minha carreira e para as pessoas que assistirem. Não tem como não se emocionar”, finaliza Eduardo Martini.

SERVIÇO

Clô, pra sempre

Autoria – Raphael Gama

Direção: Viviane Alfano

Com Eduardo Martini

Duração: 60 minutos

Censura: 10 anos

Temporada: sábados, às 18 horas, por tempo indeterminado

Ingressos: R$ 80,00 inteira e R$ 40,00 meia

Bilheteria: abre uma e meia antes de cada espetáculo

Bilheteria on line: https://bileto.sympla.com.br/event/81670

Teatro União Cultural – 269 lugares

Rua Mario Amaral, 209 – Paraiso

Tel: 38852242

Estação Metrô Brigadeiro