Espetáculo de dança “MANOfestAÇÃO” terá transmissão online

As apresentações fazem parte do projeto contemplado na 1ª Edição do Prêmio Aldir Blanc e serão transmitidas gratuitamente através do Facebook da Ocupação Artística Canhoba (www.facebook.com/ocupacaoartisticacanhoba) no dia 16, às 21h00, e da Ocupação Casa Hip-Hop Perus (https://www.facebook.com/casadohiphopperus) no dia 18, às 20h30.

Em “MANOfestAÇÃO” que tem como base de pesquisa o breaking, propõe importantes reflexões sobre a desigualdade social e o racismo estrutural através da dança. A programação contará ainda com quatro cursos gratuitos de formação continuada em danças urbanas, destinados a crianças e jovens de projetos sociais na periferia da cidade de São Paulo. As ações serão executadas nos próximos meses, tão logo as restrições impostas pela pandemia forem flexibilizadas.

Para Vinicius Silva, diretor artístico, “MANOfestAÇÃO trás à tona aquilo que nos “aprisiona”, buscando (re)apresentar artisticamente a desigualdade social, o racismo estrutural que molda o imaginário social e atravessa nosso fazer, enquanto cidadãos e artistas periféricos, que no meio de tantas adversidades, barreiras invisíveis e visíveis continuam (re)existindo.”

A Crew (nomenclatura utilizada para um coletivo de breaking) tem como principal característica o processo de ensino/aprendizagens em projetos sociais em São Paulo e as competições de dança, espaços onde o hip-hop age como mediador de ideias e de diálogo direto com a comunidade, pontos fundamentais para a criação de identidade do grupo.

“A cultura hip-hop e o breaking sempre foram nossas ferramentas principais. É uma satisfação poder compartilhar nossos processos através de um projeto beneficiado por recursos da Lei Aldir Blanc, criada por artistas do Brasil, incluindo nós da periferia”, explica Igor Souza, fundador do grupo.

O Grupo Unity Warriors que é um dos importantes representantes da arte urbana brasileira no exterior, tem sua trajetória marcada por participações emblemáticas em muitos dos maiores eventos da cultura hip-hop e das artes urbanas do mundo.

Bi-campeão do Festival Break The Floor América Latina (2017 e 2018), festival internacional de breakdance realizado em Manaus-AM, o Unity Warriors foi o primeiro grupo brasileiro a chegar na final do Break The Floor, um dos maiores campeonatos de breaking do mundo, realizado em Cannes, na França, chegando ao terceiro lugar no mundial em 2018 e segundo lugar em 2019.

Em Lyon, na França, o grupo participou como convidado para uma batalha show no evento “Rotary Breaking Dance”. E em Paris – França, foi o primeiro grupo brasileiro a participar como convidado da competição “Fire Jam” chegando à semifinal.

O grupo surgiu em 2015, a partir da união de jovens da periferia da Zona Leste e Noroeste da cidade de São Paulo, com a proposta de celebrar a cultura hip-hop através do breaking, representando sua origem pelo Brasil e o mundo por meio de batalhas, aulas, palestras e workshops.

Desde então, o grupo participa de eventos importantes da cena e foi vencedor em vários deles como Arena Caieira 2019, “The king Of The Night” (São Paulo), “Boom Breaking” Festival de dança breaking de Barueri – SP, Fast Battle 2016 (Lavras – MG), “The Killers Jova Battle” na Fábrica de Cultura Jaçanã; e segundo lugar no “Brasil super Battle”, em Brasília – DF.

As ações fazem parte do projeto do Coletivo contemplado na 1ª Edição do Prêmio Aldir Blanc de apoio a cultura na cidade de São Paulo – módulo Maria Alice Vergueiro, viabilizado pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura, e pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Serviço

Duração: 40 minutos.

Gênero: Dança

Classificação Livre – Grátis

Quando: 16 de abril de 2021 (sexta-feira) – Horário: 21h00

Onde: Transmissão online através da página do Facebook da Ocupação Artística Canhoba

Link: www.facebook.com/ocupacaoartisticacanhoba

Quando: 18 de abril de 2021 (domingo) – Horário: 20h30

Onde: Transmissão online através da página do Facebook da Ocupação Casa Hip-Hop Perus

Link: www.facebook.com/ocupacaoartisticacanhoba