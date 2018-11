Espetáculo comemora os 45 anos do grupo ABBA em São Paulo

Este show capta a imagem, a música e a personalidade do grupo sueco, que foi uma das bandas de maior sucesso na história da música pop e uma das grandes líderes da disco music, fenômeno musical que contagiou o mundo no final dos anos 70. O público vai ser convidado a relembrar o passado, com direito a botas de couro, figurinos gritantes, indumentárias cobertas de pedras brilhantes e todo o glamour de uma época de ouro que infelizmente ficou no passado.

Em 2018 o grupo apresenta um show especial em homenagem ao aniversário de 45 anos do ABBA, comemorado em decorrência do lançamento do primeiro álbum do quarteto, “Ring Ring”, em Março de 1973. O espetáculo passa por todas as fases da banda e resgata todos os hits que transformaram os suecos nos artistas mais requisitados do planeta na década de 70.

“Abba Mamma Mia – The Tribute Show” é protagonizado pelas atrizes e cantoras Gwendolyne Moore (como Agnetha) e Camila Ibarra (como Frida), ambas professoras de canto com extensa carreira musical e atuação em espetáculos do gênero, na América do Sul e Europa. Na parte masculina estão Nicolás Salvador (como Björn, voz e guitarra) e Sergio Gutierrez (como Benny, voz e pianos). O quarteto está desenhado para reproduzir fielmente a formação vocal e instrumental do grupo original, sendo acompanhados por uma competente banda de apoio.

A qualidade e a exigência dos espetáculos produzidos em Buenos Aires – a capital latino-americana do entretenimento – faz com que as bandas de tributo argentinas sejam reconhecidas em todo o mundo, sobretudo no Brasil. Músicos experientes se dedicam a copiar todos os mínimos detalhes possíveis para recriarem grupos que permanecem no imaginário do público, respeitando arranjos originais e a concepção musical da época.

Venha cantar, dançar e se emocionar com canções que marcaram gerações em uma noite para ficar na sua memória!

ABBA MAMMA MIA – THE TRIBUTE SHOW

Domingo, 25 de novembro de 2018, às 20h30.

Teatro Opus (Shopping Villa Lobos)

Av. das Nações Unidas, 4777 – Alto de Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: Livre

INGRESSOS:

Plateia Baixa – R$ 150 (Meia-Entrada: R$ 75)

Plateia Alta – R$ 130 (Meia-Entrada: R$ 65)

Balcão Nobre – R$ 100 (Meia-Entrada: R$ 50)

VENDA ONLINE:

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/abba-mamma-mia-tribute-show-4219

PONTOS DE VENDA:

Bilheteria do Teatro Opus

4º Piso do Shopping Villa-Lobos

Av. das Nações Unidas, 4777 – Alto de Pinheiros

De terça a domingo das 12h às 20h.

Bilheteria do Teatro Bradesco

3º piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 – Loja 263 – Perdizes

De domingo a quinta-feira, das 12h às 20h, sexta e sábado, das 12h às 22h.