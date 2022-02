Especialistas ressaltam cinco motivos para beber mais água

A água é essencial para qualquer ser vivo, pois tem papel fundamental nos processos de respiração, circulação, digestão dos alimentos, entre outras funções. Principalmente agora, na estação mais quente do ano, aquela garrafinha d’água ao lado salva o dia a dia, especialmente quando as temperaturas chegam aos 40°C. “Para não esquecer ou deixar para depois, a dica é manter uma garrafinha de água sempre por perto, seja no trabalho, no treino ou em casa. É como ser constantemente lembrado de que precisa beber água”, afirma Eduardo Leze, médico urologista e Mestre em Fisiopatologia e Ciências Cirúrgicas pela UERJ.

O corpo é composto de 60% a 70% de líquido, e acabamos perdendo muito através da transpiração, respiração e pelo gasto metabólico do dia a dia, por isso, é necessário repor água o tempo todo. Não existe uma fórmula exata para medir o nível de água que cada pessoa deve ingerir por dia, mas uma dica seria sempre ver a cor da urina (deve ser clara, um amarelo quase transparente). Logo pela manhã, na primeira vez que for urinar, é normal ela estar mais amarelada. Portanto, no decorrer do dia, o ideal é se hidratar até que a cor da urina fique quase transparente. Esse é o ponto certo de hidratação.

A quantidade de água que deve ser ingerida por dia é de 35ml x kg (peso corporal). “Esse valor deve ser ajustado se houver suor excessivo, diarreia, vômitos, consumo de bebidas alcoólicas, consumo excessivo de carnes. Ou qualquer outra situação que cause desidratação. Para garantir o consumo ideal, vale incluir a ingestão de chás, água saborizada ou com gás. É possível contar com a ajuda de aplicativos que ajudam a lembrar que está na hora de se hidratar”, enfatiza a nutricionista.

Fique sempre atento

No verão, também devemos ficar mais atentos às infecções urinárias, que se tornam mais frequentes. “Isso acontece porque perdemos muito líquido pelo suor e, com isso, diminui o volume de urina produzido, se tornando um ‘prato cheio’ para as bactérias aderirem à bexiga”, pontua o urologista. Por essa razão, é sempre indicado beber muito líquido e não prender o xixi de maneira alguma, pois aumenta as chances de infecção.

Segundo Leze, o ideal é urinar a cada duas ou três horas, mesmo sem vontade, para manter a bexiga vazia. Caso perceba que a urina está com odor forte, coloração escura ou se sentir ardência ao urinar, procure um especialista, pois podem ser sinais de baixa ingestão de líquidos ou até mesmo de uma infecção. Além disso, o líquido escuro sugere diferentes doenças, como alterações na vesícula biliar e no pâncreas, por exemplo.

Os especialistas pontuaram cinco motivos para beber mais água para convencer a colocar esse hábito na rotina de vez. Confira:

1 – Evita a desidratação

Uma pequena desidratação já atrapalha o funcionamento do cérebro, e os pensamentos e reflexos ficam mais lentos. A função muscular também fica reduzida, tanto nos exercícios quanto na recuperação deles.

2 – Ajuda na circulação do sangue

A circulação sanguínea fica ruim quando estamos desidratados, mesmo que levemente.

3 – Previne problemas renais

Quando há menos líquido passando pelos rins, a chance de formação de pedras ou cristais aumenta.

4 – Pele, unhas e cabelos mais saudáveis

A água na medida certa garante elasticidade e textura de estruturas e órgãos como a pele. Pouca água pode causar o ressecamento da pele e a fraqueza de cabelos e unhas.

5 – Evita dores de cabeça e mau humor

Esses sintomas podem ser consequência de uma desidratação leve. O ideal é não esperar sentir sede para se hidratar.