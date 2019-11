Especialistas do mal

Os maus exemplos estão nos quatro cantos do mundo e ainda bem, entraram na mira da Justiça brasileira. São advogados que podem fazer parte de um esquema que entram com ações para obrigar planos de saúde a fazer cirurgias reparadoras em pacientes que emagreceram muito depois após procedimento para redução do estômago.

Até aí, tudo bem, pois os convênios, em algumas ocasiões, para que custeiem esse valor demandam uma ação judicial, porque eles também tentam de livrar das responsabilidades sobre os pacientes que faturam, e alto. O problema é que, para conseguir isso, tem gente usando laudos médicos falsos e desrespeitando código de ética do advogado.

Em um país de desigualdade ao qual vivemos, a Justiça ter de ficar de olho em profissionais que juram ser éticos em qualquer circunstância, é duro de aceitar.

Que salvem vidas, quem estudou para isso. Que defenda o inocente, aqueles que se especializaram para tal finalidade. Mas não utilize a expertise para levar vantagem e tirar dos outros de forma ilegal e covarde.

Será que não vale mais a pena se especializar e fazer o bem? Temos tantos problemas e pessoas necessitando de ajuda hoje em dia que se dispor a auxiliar de forma voluntária ou mesmo que cobrando, teria muita mais valia.

Já basta os representantes dessa Nação darem maus exemplo, como temos visto nos últimos anos em todos os poderes. É demais esperar de quem busca estudo e um futuro, querer se aproveitar passando por cima de tantos inocentes e ainda formam um grupo para que todos ganhem.

Nesse caso, por saberem que na maioria das vezes o paciente precisa acionar a Justiça, encontraram uma brecha para aplicar golpes. Contudo, esse é apenas mais um em meio a outros tantos que lesam pessoas necessitadas e que acreditam estarem sendo ajudadas, como vimos ‘espertalhões’ que se aproveitam de idosos para lhe tirar dinheiro de aposentadoria ou empréstimos.

Com mais esse caso vindo à tona, que as pessoas se atentem mais antes de assinar um papel ou se iludir com falsas promessas e facilidades.