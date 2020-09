Especialistas dão dicas para retornar ao mercado de trabalho

Para auxiliar os futuros candidatos que querem retornar ao mercado durante a pandemia ou ainda, os que estão em busca de uma primeira oportunidade, os especialistas Celson Hupfer, CEO da Connekt e doutor em psicologia social e Guilherme Junqueira, fundador e CEO da Gama Academy, escola que capacita estudantes e profissionais para o mercado digital, separaram 7 dicas. Confira:

Redes sociais

Um bom caminho para a busca de emprego são as redes sociais. Hoje em dia elas ultrapassaram a barreira do entretenimento e são vistas como facilitadoras no processo de recrutamento e, durante pandemia também podem surgir cargos “relâmpagos” ou urgentes. “O LinkedIn é um excelente local para fazer networking e estar por dentro das novidades das suas empresas favoritas. O Facebook também pode ser positivo. Além da categoria para quem busca emprego, ele possui vários grupos direcionados a isso. Portanto, o ideal é manter as redes sociais profissionais atualizadas”, comenta Hupfer. Outra opção é acessar frequentemente sites de busca de empregos. Eles são atualizados diariamente com as novas oportunidades e ainda é possível filtrar as vagas de acordo com seu desejo profissional.

Vídeo

Os processos de recrutamento e seleção estão basicamente direcionados ao ambiente virtual por meio de reuniões por vídeo. Para isso é importante que o candidato anote os principais pontos que quer abordar, avalie conexão com internet, se a câmera está de fato funcionando, tomar cuidado com alto falantes ligados, escolher a roupa adequada e até ter em mente que tudo o que a gente fala pode ficar gravado na internet e portanto, tomar cuidado com o discurso que se utiliza.

Skills do futuro

Esteja ciente das skills do futuro, ou seja, as competências que mais serão procuradas por grandes empresas. Entre elas estão: capacidade de liderança, inteligência emocional, flexibilidade cognitiva, disponibilidade em ajudar o outro, gestão, criatividade, pensamento crítico e comunicação.

Seja objetivo

Tenha um interesse genuíno na conversa, procure ouvir bastante e com atenção o que o recrutador perguntar. Não dê voltas, não conte a sua história desde quando era criança. O que o recrutador perguntar, diga! Não significa ser extremamente sucinto, mas sim, ir direto ao ponto.

Fale seus pontos fracos e fortes

Tenha de fato na ponta da língua as questões de autoconhecimento, que são coisas que você precisa desenvolver, tanto do aspecto técnico quanto comportamental. Traga exemplos de experiências anteriores, boas e ruins, e apresente ao recrutador quando ele perguntar sobre esses pontos.

Esteja disposto a aprender

Mostre-se uma pessoa totalmente disposta a aprender. Demonstre entusiasmo com a oportunidade e que irá se dedicar ao máximo, independente das skills que já tem conhecimento.

Faça cursos, mesmo os gratuitos

“Com o aumento de cursos online e gratuitos, algumas pessoas mudaram o comportamento e passaram a estudar, ler e se dedicar mais a atividades intelectuais, atitude que deve permanecer mesmo depois da pandemia”, explica Junqueira. Portanto, a dica é que o candidato busque cursos que possam agregar para o setor de interesse dele. Mesmo que um candidato não tenha experiências anteriores, é uma forma de mostrar o engajamento e dedicação para se incluir no mercado.