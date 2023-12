Espaço Unimed faz a festa da virada

Foto: Divulgação

Para os festeiros que querem terminar o ano na farra e começar 2024 celebrando o Espaço Unimed promove o “Réveillon da Garoa!”. O evento gigante começa às nove da noite de 31 de dezembro com duração de nove horas, ou seja, é pra virar a madrugada no agito.

Organizado pela agência Keep Young, além das atrações musicais, terá full open bar, open food, queima de fogos na área externa do Espaço Unimed e muitas surpresas para uma virada inesquecível.

Animando a festa estarão no palco Jorge Ben Jor, Matheus e Kauan e o duo Jetlag.

Com 60 anos de carreira completados em 2023 o carioca Jorge Ben Jor é mestre do suingue e sua mistura de diversos ritmos como rock, samba, bossa nova, jazz, funk e maracatu não deixa ninguém parado. No repertório estão “A Banda do Zé Pretinho” e “W/Brasil”.

Já a dupla goiana Mathes & Kauan, na estrada sertaneja há quase 15 anos, interpretam “Ser Humano Ou Anjo”, “Que Sorte a Nossa” e “A Rosa e o Beija-Flor”, entre outras.

E para a galera que curte música eletrônica o duo Jetlag, formado pelos Djs Paulo Velloso e Thiago Mansur agitam a pista com hits como “Trem Bala”, de Ana Villela, que ganhou um remix especial.

SERVIÇO

Réveillon da Garoa

Dia 31 de dezembro – 21 horas

Espaço Unimed

Rua Tagipuru – 795 – Barra Funda – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/