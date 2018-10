Espaço não falta na maxivan Jac T8

A van ainda conta com assentos que podem ser reclinados, rebatidos e também girados em até 180º para modo de reunião, além de um super porta-malas que permite levar um grande volume de bagagens.

O T8 foi projetado para proporcionar conforto e praticidade, tanto para o motorista quanto aos passageiros. Elegante, sofisticado e atraente o Novo JAC oferece espaço, conforto sem se esquecer do prazer de dirigir.

Preço da T8 da Jac

A T8 é vendida em única versão, mas vem completa. Oriunda de um segmento extremamente competitivo no mercado chinês, o carro propõe-se a cumprir uma missão que nenhum modelo vendido no Brasil era capaz: transportar com extremo conforto sete pessoas. Parecia simples. Mas nenhum carro ou van do mercado atingia essa proeza.

JAC T8 – R$ 109.990

Veículo para grandes traslados

Destinada fundamentalmente a empresas que necessitam de carros para traslados executivos, a T8 recebeu dezenas de aprimoramentos e adaptações antes de ganhar os espaços dos show rooms da rede autorizada JAC Motors no País.

Com minivans, adotando a mesma situação, o problema reside na falta de espaço no porta-malas para acomodar a bagagem de quatro pessoas. Então a solução recaiu nas vans e a JAC teve a sacada de criar o T8 para atender esse público.

Normalmente as vans, foram concebidas para o transporte de carga, elas acomodam, em sua maioria, 15 pessoas ou mais. Mas nenhuma delas é dotada de assentos confortáveis e espaçosos, mas sim pequenos bancos, colados e estreitos, que provocavam desconfortos em viagens mais longas.

Todas elas, também, sofrem com o alto nível de ruído, provocado pela motorização a diesel. Outra consequência apontada nas consultas feitas pelas montadora era a precariedade no desempenho desses carros e a falta de praticidade, pois os tetos altos não permitem que se entre sob algumas marquises de portarias de hotéis, por exemplo.

Mas, com a chegada da T8, foi possível mudar essa concepção. Indiscutivelmente, o veículo da JAC trouxe alternativa a esse problema com uma van priorizando conforto e bem-estar a bordo.

Com 5,1 metros de comprimento, 1,84 metro de largura e 1,97 metro de altura, a JAC T8 se tornou um meio de transporte de passageiros frente às vans. O modelo oferece ainda toda a comodidade que suas supostas concorrentes não possuem.

A maxivan é configurada no formato 2+2+3, onde as poltronas da fileira intermediária são individuais, reclináveis, removíveis e giram 360 graus. Mas isso não é tudo: o novo JAC Motor é equipado com bancos dianteiros com aquecimento e ajuste elétrico, teto solar, ar-condicionado com controle independente para o compartimento traseiro, luzes individuais de leitura, central multimídia com entrada USB e Bluetooth; entre outros itens.

A distância entre-eixos de 3,08 metros elimina quaisquer problemas quanto à acomodação das pernas de cada passageiro. Sem contar que atrás da última fileira de bancos, com o posicionamento padrão, o espaço para bagagem permanece generoso: são 1.310 litros, o que acondiciona malas de vários passageiros.

Se for preciso, todos os bancos traseiros podem ser retirados, revelando um espaço de carga digno de um furgão. Sem a última fileira de bancos, o espaço para carga sobe para 3.550 litros. Ou 4.800 litros se retirados também os dois centrais.

Acessório aumenta capacidade do porta-malas

Homologado pela JAC Motors no País, o equipamento utiliza os mesmos pontos de fixação do banco traseiro, mas estende seu posicionamento em 30 cm, aumentando o volume do compartimento de bagagem em 491 litros

Vendido por R$ 1.990,00 o dispositivo está disponível em toda a rede de concessionárias e é rapidamente instalado na própria loja.

Apesar de contar com uma generosa capacidade no porta-malas, mantendo-se sete pessoas confortavelmente sentadas em suas poltronas, o JAC T8, que vem sendo largamente apreciado no transporte executivo de passageiros, poderia carecer de maior volume no compartimento de bagagem em uma condição bem específica: quando precisava transportar malas de porte elevado de todos os passageiros.