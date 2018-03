Espaço é o que não falta no Chevrolet Spin

Depois de oferecer o sistema OnStar, a minivan líder de seu segmento agora disponibiliza a última geração do multimídia Chevrolet MyLink, compatível com Android Auto e Apple Car Play. Com essa novidade, o motorista ganha maior integração entre as funções do smartphone e do sistema multimídia do carro. Tudo de uma forma muito simples e segura, já que diversos recursos podem ser acionados por comando de voz, ajudando a manter por mais tempo o foco no trânsito e as mãos no volante.

Por meio do Android Auto o usuário do Spin tem acesso no multimídia do carro a aplicativos como o Google Maps, de navegação com informações do trânsito em tempo real, e o WhatsApp, de troca de mensagens. Já por meio do Car Play, o usuário pode acessar apps como Apple Music e o Spotfy, ambos de música.

A relação de recursos e aplicativos pode variar conforme a versão e o sistema operacional do telefone do usuário.

O multimídia estreia como item de série nas versões LT, Advantage, LTZ e Activ, que trazem ainda itens relevantes de conforto, conveniência e segurança para consumidores da categoria, como direção elétrica progressiva, ar-condicionado, travas e vidros elétricos com controle remoto, painel com velocímetro digital, alerta de pressão baixa dos pneus, rack de teto, rodas de alumínio, pneus de baixa resistência ao rolamento, grade ativa do radiador, duplo airbag e freios ABS com distribuição eletrônica da força de frenagem.

Motor e potência

A motorização segue a mesma, também sem modificações, embaixo do capô, a minivan Spin possui um motor 1.8 de 8 válvulas que entrega 111 cavalos de potência, o modelo tem uma ótima média de consumo fazendo 9,5 na estrada e até 8,0 em vias urbanas, isso com a ajuda da grade do radiador.

Dessa forma, o motorista sente o carro responder prontamente ao comando do acelerador tanto em arrancadas como em retomada de velocidade, o que reflete em mais segurança.

O modelo acelera de 0 a 100 km/h em até 10,6 segundos, já a velocidade máxima é de 170 km/h.

Espaço e diferenciais

Com opções de cinco ou sete lugares e até 710 litros para bagagem, o Spin continua sendo o veículo multiuso mais espaçoso da categoria.

A linha 2018 da minivan traz também novo posicionamento dos logos na tampa traseira. A partir de agora, o nome do carro fica na esquerda, e o da versão, na direita.

A versão LTZ ganha novas rodas de alumínio de 15 polegadas com desenho igual ao do Cobalt Elite, sedã médio-compacto da Chevrolet.

Outra novidade da linha 2018 do Spin é a opção da cor Cinza Satin Steel para a carroceria. Ela se junta ao Azul Blue Eyes, Preto Ouro Negro, Cinza Graphite, Branco Summit, Branco Vintage e Prata Switchblade.

Minivan econômica

O Spin é equipado com o motor 1.8 da geração ECO, transmissão manual ou automática de seis marchas e a inovadora grade ativa do radiador, que abre e fecha automaticamente suas aletas de acordo com as condições de velocidade do veículo e necessidade de refrigeração do motor para otimizar a aerodinâmica.

Esse e outros sistemas contribuem para posicionar a minivan da Chevrolet como o automóvel de passeio de sete lugares mais econômico do mercado brasileiro, segundo dados do Inmetro.

Essa configuração é capaz de rodar com um litro gasolina até 13,7 quilômetros na estrada e 11,8 quilômetros na cidade. Com etanol, são 9,4 quilômetros e 8,1 quilômetros, respectivamente.

Para auxiliar o motorista a dirigir de forma mais econômica, há um alerta de mudança de marcha no quadro de instrumento. Um ícone indica o momento oportuno para as trocas manuais.

Versões GM Chevrolet Spin

Spin 2018 2019 – LS

Spin 2018 2019 – LT

Spin 2018 2019 – LTZ

Spin 2018 2019 – Advantage

Spin 2018 2019 – Active

Spin 2018 2019 – LS

5 Lugares

Maior porta-malas da categoria

Direção EPS

Indicador de Troca de Marchas

Alerta de Pressão dos Pneus

Sistema de Grade Ativa

Spin 2018 2019 – LT

5 Lugares

Maior porta-malas da categoria (1668 litros com bancos rebatidos)

Motor 1.8 econoflex

106/108 cavalos de potência

Freios ABS

Duplo Airbag

30 porta-objetos.

Spin 2018 2019 – LTZ

7 passageiros

Volante com comandos de som e Bluetooth

Rodas de alumínio aro de 15 polegadas

Sensor de estacionamento

Rack de Teto

Sistema multimídia Chevrolet MylinK

Spin 2018 2019 – Advantage

Motor 1.8L com 108 cavalos de potência.

Faróis de neblina

Rodas de alumínio aro com 15 polegadas

Acabamento escurecido

Transmissão automática de 6 velocidades com possível troca manual

Controlador de velocidade de Cruzeiro

Spin 2018 2019 – Active

Faróis de Neblina

Trava interna anti-furto do estepe traseiro

Adesivo lateral decorativo

Espelhos retrovisores externos elétricos

Antena no Teto

Conjunto de alto falantes

Navegação por setas com comando de voz

Sensor de Estacionamento Traseiro

Controlador de velocidade de Cruzeiro

Computador de bordo com amostragem no painel de instrumentos de funcionalidades de consumo, autonomia e vida útil

Preço GM Chevrolet Spin 2018 2019

Sem muitas modificações, a GM optou em não fazer reajustes nos valores das minivans, dessa forma o GM Chevrolet Spin segue com os mesmos preços em 2018.

Spin LS – R$ 61.990,00

Spin LT – R$ 65.690,00

Spin LTZ – R$ 72.490,00

Spin Advantage – R$ 68.670,00

Spin Active – R$ 76.490,00