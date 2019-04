Escolas de Caieiras recebem palestras sobre bullying

Com o tema “bullying não é brincadeira” a atividade foi direcionada a EMEF Carlos Bayerlein, no Jardim Marcelino, colégio identificado com maior número de casos sobre o assunto. A ação vai seguir por outras unidades escolares do município, Estado e particulares.

Durante a palestra ministrada pelo GCM Bergamin, juntamente com o guarda Araújo, em parceria com a Defesa Civil de Caieiras, representada pelo agente Egberto, o tema é abordado de forma a esclarecer as consequências que o bullying pode levar quando praticado no ambiente escolar.

A iniciativa conta com o apoio do prefeito Gerson Romero, do Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Rodrigo Nery, juntamente com o comandante da GCM, Paulo Pesenti, e o Sub comandante Pedro, que juntos após reuniões e diversas análises, decidiram pelas palestras com o intuito do bom andamento e convívio dos estudantes.