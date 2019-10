Escolas de Caieiras recebem o Projeto ‘Hip Hop Dando Aula’

Duas escolas estaduais de Caieiras recebem durante o mês de outubro o “Hip Hop Dando Aula”, projeto elaborado pelo coletivo Velho Oeste 011, com o apoio do Proac, da Secretaria de Cultura e Turismo de Caieiras e pelo Governo do Estado de São Paulo. Trata-se da realização de oficinas e apresentações musicais que protagoniza a cultura hip-hop de maneira teórica e prática nas escolas municipais e estaduais. Já realizado em colégios da região, a ação feita de forma voluntária foi bem recebida por onde passou. Na ‘Cidade dos Pinheirais’, o projeto será realizado no sábado, 5, na Escola Capitão Alberto Graf, no Serpa, e em 19 de outubro, na Escola Francisco Gonçalves Vieira, em Laranjeiras.