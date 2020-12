Escolas de Caieiras alcançam resultados históricos

Para que esse crescimento acontecesse o Dirigente de Ensino, professor Celso de Jesus Nicoleti e toda sua equipe não mediram esforços para a implantação de novas escolas modelo Ensino Integral (PEI), que muito contribuíram para o sucesso nos resultados do IDEB 2019, visto que este programa tem como princípio formar jovens protagonistas, focados em seus projetos de vida e mais preparados para ingressar no ensino superior ou no mercado de trabalho.

Os resultados alcançados, tanto no IDEB quanto no IDESP em 2019 pelas escolas jurisdicionadas a Diretoria de Ensino – Região de Caieiras – que fazem parte do Programa de Ensino Integral reforçam essas questões, pois essas escolas apresentaram crescimento significativo em todos os níveis de ensino.

O município de Caieiras até o ano de 2020 conta com quatro unidades escolares no Programa Ensino Integral, são elas: EE Walther Weiszflog, EE Isaías Luiz Matiazzo, EE Albino Fiori e EE Armando Sestini.

Para 2021, o município contará com mais duas unidades escolares que atenderá a comunidade nesse modelo que são elas: EE Francisco Goncalves Vieira e EE Alfried Teodoro Weiszflog.