Escola Luiz Zovaro foi reinaugurada pela prefeitura de Caieiras

De acordo com publicação feita nas redes sociais, a unidade está de cara nova, com as salas totalmente revitalizadas, refeitório reformado e com a chegada de novos brinquedos e equipamentos, todo o ambiente ficou mais saudável e aconchegante.

Muitos pais reivindicavam a reforma do colégio. O jornal Regional News chegou a divulgar o apelos dos responsáveis.

Segundo a prefeitura, até o momento, já são mais de 15 escolas da rede municipal reformadas e entregues. Ainda na terça-feira, 24, foi realizado a entrega dos uniformes e materiais escolares para os alunos da rede municipal de ensino. O tema também foi abordado pelo RN recentemente.

Estiveram presentes na reinauguração, os vereadores Fabricio Calandrini, Micael e Lagoinha Josi, além da equipe da Secretaria de Educação e da EMEF Luiz Zovaro.

