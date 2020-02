Escâner corporal evita entrada de ilícitos em presídios de Franco da Rocha

No sábado, 22, os servidores da Penitenciária III “José Aparecido Ribeiro”, surpreenderam uma visitante com ilícito escondido na região de sua genitália. Ao passar pela revista mecânica no escâner corporal, ela foi flagrada com um invólucro contendo aproximadamente 84 gramas de substância amarelada, supostamente cocaína, e 21 gramas de material esverdeado semelhante à maconha.

Já no domingo, 23, outras apreensões foram registradas nas demais unidades prisionais de Franco da Rocha. Na Penitenciária I “Mário de Moura e Albuquerque” a visitante, que é mãe de sentenciado, foi flagrada tentando depositar uma antena para TV contendo em seu interior nove microcelulares e nove chips de operadora de telefonia móvel.

No mesmo dia, a Penitenciária II “Nilton Silva”, registrou uma apreensão. O irmão de um preso foi surpreendido durante procedimento de revista mecânica ao passar pelo escâner corporal. O equipamento acusou irregularidade no cós da calça de moletom. Os servidores confirmaram as suspeitas, já que estavam costuradas no elástico da calça do visitante 59 unidades da suposta droga sintética K4.

Todas as apreensões foram registradas junto ao Distrito Policial do município para emissão de Boletim de Ocorrência.