Escândalos e processos marcam os cem dias do prefeito Lagoinha

Desde os primeiros dias quando exonerou 182 servidores de maneira arbitrária e sem dinheiro para pagá-los até a recente rescisão tumultuada do contrato da ACENI para colocar no lugar a Fundação Juquery na administração do Pronto Socorro por compromisso político, o prefeito trata Caieiras como terra sem lei e desprezo pelo dinheiro do contribuinte, já que as ações na Justiça somam mais de 10 milhões de reais. Além disso, correm ações na Justiça com pedido de afastamento de secretários acusados de improbidade administrativa e pedido de cassação do prefeito.

A área da saúde é a mais escandalosa por falta de administração e seriedade com o trato do dinheiro público. Lagoinha paralisou as obras do novo pronto-socorro por pura implicância política, num momento de pandemia causada pela Covid e necessidade de estruturas hospitalares no município. Nesse caso, parece que o prefeito quer esconder que a empresa em nome do seu Secretário de Obras realizou serviço de terraplanagem ao custo de R$250.000,00, que, depois de embolsados, são jogados no lixo pela decisão de não continuar uma obra em término de construção.

Aliás, até o momento, Lagoinha é o parador de obras. Também por implicância e sem se importar para o interesse público, interditou a via perimetral de acesso a Franco da Rocha, onde agora o povo utiliza como pista de caminhada. Até o Ecoparque teve a abertura restringida por falta de funcionários para cuidar e preservar a maior obra de lazer e paisagismo da cidade.

O favorecimento a amigos e parentes ficou também escancarado com as nomeações de Nilson Nunes da Silva para favorecer a sobrinha Tifani Isabeli de Abreu Vicente, da noiva Glazieli Aparecida Cavallaro, de Guilherme Rigo, de Samuel Barbieri e outros. O traço mais comum para nomeação dos cargos de confiança do prefeito é a existência de procedimentos judiciais que apuram atos de improbidade administrativa.

E nada do que foi prometido na campanha eleitoral foi cumprido, nem as ameaças de colocar o Boulevard no chão, de tirar a maternidade de Caieiras, de nomear técnicos para administrar a prefeitura foram levadas adiante, porque eram só bravatas politiqueiras e tinham como objetivo criar pânico na sociedade.

Nesse descompasso, aumentam as desconfianças de que o mandato do prefeito Lagoinha vai acabar em cassação por irresponsabilidade no trato da coisa pública.

Matéria escrita por Dr. Hermano Leitão