Ervilha, um grão para cuidar da saúde

Contudo, esta leguminosa oferece benefícios à saúde, variando conforme a espécie do grão, ricos em minerais que são constituintes estruturais dos tecidos corpóreos e reguladores orgânicos que controlam os impulsos nervosos; vitamina A, importante para a visão e para a formação de ossos; vitaminas do complexo B, que desempenham papel importante no metabolismo energético; e vitamina C, importante nos processos de cicatrização.

Por conter fibra solúvel, a ervilha ajuda a diminuir as taxas de colesterol e retarda a absorção da glicose, equilibrando as taxas de açúcar no sangue. Também contribui na redução dos riscos de doenças do coração, controlando a pressão arterial.

Tem propriedade analgésica, anti-inflamatória e antibiótica, sendo indicada nos tratamentos de reumatismo, cálculo renal, irritação da pele, além de combater viroses.