Erros seguidos custam milhões aos cofres

São falhas constantes que demandam atenção para evitar a divulgação errada, seja por um erro gramatical, seja por equívoco nas informações. Desta vez, o erro foi notado em outdoors espalhados pela cidade com a divulgação, além do erro de gramática, com conteúdo informando sobre o programa de pavimentação. Faltou atenção na hora da correção e aprovação do material por parte do setor de comunicação e a palavra asfalto apareceu no painel como “alfalto”.

A foto da placa publicada na rede social logo ganhou comentários de deboches e lembranças com os vários erros já cometidos e flagrados pelos munícipes.

Por envolver dinheiro público, mais que ironia, cabe uma cobrança aos responsáveis já que o valor pago por serviços gráficos junto a Publicomunicação Propaganda e Marketing Ltda chama atenção. De janeiro de 2021 a março de 2022 foram gastos R$ 347.684,45 com essa empresa, incluindo a divulgação em outdoors. Não bastasse, mais R$ 347.275,00 foram pagos a Publi Eventos Ltda, ambas do mesmo proprietário, Carlos Alberto Seixas Toledo, o ‘Beto Seixas’, no mesmo período. Quase R$ 700 mil em apenas um ano por um serviço que sempre demanda correção e feitos em painéis de madeira que oferecem risco a população por serem frágeis.

Essas mesmas empresas são vencedoras de várias concorrências públicas e prorrogações de contratos junto à administração caieirense há anos e recebem milhões com a locação de equipamentos, divulgação e realização de eventos no município. Enquanto isso, outros setores mais importantes sofrem com a falta de investimentos, atingindo diretamente o munícipe, maior prejudicado.

Teor da divulgação

A divulgação sobre o programa de pavimentação também chama atenção, quando em 2019 várias ruas e avenidas de Caieiras foram recapeadas e sinalizadas.

De acordo com o relatório da gestão anterior, quase 360 mil M² de vias do centro, Jardim Boa Vista, Jd. Esperança, Marcelino, Vitória, Laranjeiras, Miraval, Vera Tereza, Vila dos Pinheiros e São João receberam um novo asfalto.

Embora a atual gestão não tenha divulgado as ruas contempladas, o questionamento vai para a necessidade de nova pavimentação em tão pouco tempo. No caso, mais 110 mil M², conforme divulgado em outdoor.

A Secretaria de Obras, a assessoria de imprensa da prefeitura e o presidente da Câmara Municipal de Caieiras, Fabricio Calandrini, foram procurados para se manifestar, mas não encaminharam resposta até o fechamento da edição.

Gafes

Celebrar o Dia da Proclamação da República com uma foto da Independência do Brasil mostra, além da falta de conhecimento histórico, uma desatenção inadmissível. Como a culpa, com certeza, será do estagiário, a crítica vai àqueles que se julgam os maiorais sem ser.

Nem mesmo em um assunto sério, o setor de comunicação da prefeitura de Caieiras trata a situação como deveria. Depois da gafe com a foto trocada na celebração da Proclamação da República, um outdoor no centro da cidade com a importante informação sobre a “anticipação”, ou melhor, antecipação da vacina da Covid conta com um erro de português que não passou pelo olhar dos internautas.



Nem mesmo a placa que de um novo espaço público escapou das escorregadas do setor de comunicação. Prefeito, secretários e vereadores estiveram presentes, bateram palmas, compartilharam, mas não repararam o gravíssimo erro de português no nome da SAICA, Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes e não ‘Adolecente”, sem o S.