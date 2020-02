Erosão em rodovia ofereceu perigo à motoristas

Após contato de leitores do jornal Regional News, relatando a situação, a reportagem esteve no local na segunda-feira, 17, e entrou em contato com o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, responsável pela manutenção da estrada.

Nesta terça-feira, 18, a assessoria de imprensa do órgão, encaminhou resposta informando que a erosão no km 28 da rodovia SP-332 foi causada devido ao vazamento de uma adutora da Sabesp que eliminou o vazamento na manhã de hoje e o DER executou o reparo na pista.