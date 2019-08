Erosão e buracos ocupam via no Jardim das Jabuticabeiras

Quem mora no local, garante que há 20 anos é assim, sem nenhuma solução para esse e outros problemas. “Desde que me mudei para cá é assim. A rua cheia de buracos, essa erosão e outras promessas que não foram cumpridas”, disse Heron Alves Pereira Junior.

Segundo o cidadão, existe na prefeitura um projeto para construção de uma praça onde hoje existe um campinho de futebol improvisado e um escadão para ligar a via a Rua Figueira. “Já fizemos abaixo-assinado reivindicando melhorias. Mas nunca tivemos melhorias. Quando a situação está muito ruim, a prefeitura aparece, executa serviços provisórios e não volta mais”, declarou.

A situação mais preocupante envolve o risco de desmoronamento da via. “Essa questão só será resolvida com a construção de um muro de arrimo. O asfalto nesse trecho da via também será bem-vindo já que apenas esse perímetro está assim todo destruído. Em dia de chuva, o sofrimento aumento”, revelou Heron.

As reivindicações e apontamentos feitos pelos moradores foram encaminhados a prefeitura de Franco da Rocha. Mesmo sendo acionada para se manifestar, não encaminhou resposta até o fechamento da edição.