Eros Ramazzotti no Espaço das Américas

Considerado um dos maiores nomes da música do país da bota o cantor e compositor traz ao Brasil a turnê Vita Ce N’È World Tour. O show faz parte da divulgação de “Vita Ce N’è”, mais recente álbum do cara lançado em 2018.

Ramazzotti ganhou a primeira guitarra aos oito anos e, aos dezoito, decidiu ser músico profissional. Após participar do concurso musical Voci Nuove di Castrocaro despertou atenção da editora italiana DDD (Drogueria Di Drugolo), assinando assim o primeiro contrato da carreira. Entre 1982 e 1984 lançou alguns singles, sendo que o primeiro disco, “Cuori Agitati”, saiu em 1985.

Um dos maiores momentos de sua carreira ocorreu em 1990 quando se apresentou no Radio City Music Hall, em Nova York, com ingressos esgotados. Um dos maiores êxitos comerciais do italiano é “Cose Della Vita”, cujo clipe foi dirigido por Spike Lee e já teve milhares de visualizações no Youtube. Nesses 35 anos de carreira o cantor lançou discos emblemáticos com destaque para “In Certi Momenti” (1987), “In ogni senso” (1990), “Tutte storie” (1993), “Stilelibero” (2000), “Calma Apparente” (2005) e “Perfetto” (2015). Sem dúvida um dos maiores nomes da música italiana num show muito recomendado.

Serviço

Eros Ramazzotti

Turnê: Vit Ce N’È World Tour

Dia 18 de fevereiro – 21 horas

Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795

Classificação: 16 anos

www.espacodasamericas.com.br