Erasmo Carlos morre aos 81 anos

Cantor foi internado há quase um mês, teve alta e voltou ao hospital na noite de segunda-feira, 21 de novembro.

Conhecido por ser um dos pioneiros do rock brasileiro e por sua parceria com Roberto Carlos, o “Tremendão” deixa um grande legado para a música no Brasil. Foram 5 décadas de estrada e sucessos distribuídos em centenas de sucessos, dentre eles, “Além do Horizonte”, “É Preciso Saber Viver”, “O Bom”, que ultrapassam gerações e ficaram na memória do público.

Com Roberto Carlos, gravou grandes canções como “Quero Que Vá Tudo Pro Inferno”, “Gatinha Manhosa”, “Como É Grande o Meu Amor Por Você“, entre outras.

Apaixonado por música desde sempre, Erasmo Carlos era natural da na zona Norte do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca.

O artista tinha a bossa nova e o rock’n’roll como base de sua carreira. Na vila onde morava, o cantor aprendeu a tocar violão com Tim Maia quando começou o convívio com Roberto Carlos. O “Tremendão” era torcedor do Vasco da Gama e seu ídolo era Elvis Presley.